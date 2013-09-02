Японський аніматор Хаяо Міядзакі вирішив покинути кіно

Про це оголосив 1 вересня президент анімаційної студії Ghibli Кодзі Хошино, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

За словами глави студії, створеної Міядзакі в 1985 році, режисер вирішив, що «Вітер дужчає» (Kaze Tachinu) стане його останньою роботою. Що стало причиною такого рішення, не повідомляється. Сам режисер, не був присутнім на кінофестивалі, цієї інформації не підтвердив.

Як обіцяв Хошино, найближчим часом Міядзакі сам оголосить пресі про свій відхід з кінематографа у Токіо, там він і пояснить мотиви такого рішення.

Повнометражна анімаційна стрічка «Вітер дужчає» увійшла в основну конкурсну програму 70-го Венеціанського кінофестивалю, який відкрився 28 серпня.

Одна з найвідоміших робіт Міядзакі, «Віднесені примарами», в 2002 році стала першою японською стрічкою, що отримала премію «Оскар» як кращий повнометражний анімаційний фільм. 72-річний режисер є також володарем берлінського «Золотого ведмедя» і венеціанського «Золотого лева».