Екс-керівника ДАІ підозрюють у зловживаннях та службовому підробленні

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, про це заявив начальник слідчого відділу відомства Максим Рябенко.

За його словами, у 2009 році Департамент ДАІ МВС України уклав з приватним товариством договір на постачання та встановлення серверного обладнання, а також розробку програмного забезпечення та впровадження єдиної централізованої системи обліку адміністративних правопорушень, яка б діяла на території всієї держави.

У подальшому на підставі акту виконаних робіт, затвердженого тодішнім керівником Департаменту ДАІ, на розрахункові рахунки приватного підприємства з державного бюджету було переведено майже 2 млн грн.

Втім, експертним дослідженням, проведеним Інститутом судово-технічних експертиз СБУ та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, встановлено, що на серверному обладнанні, яке було поставлене комерційною структурою, немає будь-якого програмного забезпечення, яке б свідчило про впровадження єдиної централізованої системи обліку.

Крім того, встановлено, що про невиконання підприємством своїх зобов’язань було достеменно відомо керівництву ДДАІ, однак, незважаючи на це, посадовець затвердив акт виконаних робіт, що й стало підставою для проведення розрахунків з приватним підприємством.

В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за вказаним фактом, екс-керівнику Департаменту Державтоінспекції вручено повідомлення про підозру у вчиненні службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України) та зловживанні службовим становищем (ч. 3 ст. 364 КК України).

Досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ прокуратури Києва, триває.