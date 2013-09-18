На Житомирщині через ДТП з чотирма фурами дорогу засипало тортами, є постраждалі (фото, відео)
14:10, 18 вересня 2013Суспільство
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Вранці 18 вересня в Житомирській області на 80 км траси Київ-Чоп зіткнулися чотири фури.
ДТП сталося біля автозаправки недалеко від села Кочерів Радомишльського району близько 5.30 ранку. Одна з фур перевозила торти, інша - металеві конструкції, ще дві були порожніми.
У результаті аварії водії автомобілів Iveco і Mersedes з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню, повідомляє zhitomir.info.
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На місці ДТП працювали співробітники управління ДАІ у Житомирській області.
На даний час ще проводяться слідчо-оперативні заходи, встановлюються причини і винуватці події.
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