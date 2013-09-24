З січня проїзд у київському метро подорожчає до 5 гривень - ЗМІ

Проект з новими цінами вже передали в Кабмін.

Вводяться два типи квитків - на кількість поїздок і на певний період часу (від одного дня до року). Мінімальна вартість поїздки складе 1,67 грн. Повідомляється, що одним квитком можна буде користуватися у всіх видах транспорту (крім маршруток), повідомляє газета Вести.

На тему: Проїзд у київському метро таки подорожчає

Єдиний проїзний квиток на необмежену кількість поїздок у муніципальному транспорті за 75 хвилин (в метро 1 поїздка) коштуватиме 5 гривень. Купивши такий квиток, можна зробити кілька поїздок в наземному транспорті і одну поїздку в метро. Головне - вкластися в 75 хвилин. Відлік часу починається з моменту активізації квитка.

За багаторазовий проїзний квиток на 10 поїздок доведеться заплатити 35 гривень, на 100 поїздок - 305 гривень. В обіг вводяться квитки на 20, 30, 50 і тд... поїздок.

Також в обігу залишаться персональні проїзні квитки (по типу проїзного) з необмеженою кількістю поїздок. Проїзний на 1 місяць коштуватиме 260 грн, на три місяці - 700 грн, на рік - 2500 грн.

За допомогою цієї системи влада планує викорінити «зайців» і махінації з жетонами в метро і почати заробляти на продажі квитків. Адже відомо, що ні метрополітен, ні «Київпастранс» не отримують достатньо грошей від перевезень, через що не можуть змінити рухомий склад, вчасно робити ремонти або доплачувати працівникам. У той же час якщо просто підняти ціну жетона, це вдарить по кишені киян. А так, кажуть у мерії, ті, хто постійно їздять у підземці, будуть нею користуватися навіть дешевше, а туристи і рідкісні гості метро за них доплатять.