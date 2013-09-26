Цього року Міноборони підписало 8 тисяч контрактників

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Броніслав Жуковський.

"Цього року контракт зі Збройними Силами України уклало 8 тисяч громадян, чисельність військовослужбовців за контрактом збільшилася на 5 тисяч чоловік. Таким чином, у Збройних Силах України військовослужбовцями військової служби за контрактом укомплектовано близько 60 відсотків посад рядового та сержантського складу", - сказав Жуковський.

Нагадаємо, цього року в Україні відбудеться останній призов на строкову службу.