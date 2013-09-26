Цього року Міноборони підписало 8 тисяч контрактників
18:31, 26 вересня 2013Суспільство
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Кількість охочих пройти службу за контрактом суттєво зросла
Броніслав Жуковський під час відеоконференції / Фото: Міноборони
Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Броніслав Жуковський.
"Цього року контракт зі Збройними Силами України уклало 8 тисяч громадян, чисельність військовослужбовців за контрактом збільшилася на 5 тисяч чоловік. Таким чином, у Збройних Силах України військовослужбовцями військової служби за контрактом укомплектовано близько 60 відсотків посад рядового та сержантського складу", - сказав Жуковський.
Нагадаємо, цього року в Україні відбудеться останній призов на строкову службу.
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