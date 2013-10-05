Азаров вважає передчасними висновки про ефективність Митного союзу

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Советская Белоруссия» напередодні свого офіційного візиту до Республіки Білорусь.

Азаров сказав: «Ви знаєте, дуже недовгий термін пройшов із дня утворення Митного союзу та його фактичного функціонування, щоб можна було вже робити якісь певні висновки з точки зору його ефективності. Тому я можу сказати лише загалом. Безумовно, надзвичайно важливе те, що усунено цілу низку торгових бар'єрів між Казахстаном, Білоруссю та Росією. Відновлення минулих коопераційних зв'язків дійсно має принести ефект. Проте якщо говорити про цифри, то ті роки, на які припала реалізація цієї ідеї, - це був час виходу з кризи всіх трьох країн. Так, є певні темпи зростання товарообороту, але якби вони були на тлі звичайних років, тоді можна було б робити більш точні висновки».

На тему: Путін назвав Євразійський союз "шансом" для пострадянських країн

Як зазначив Азаров, він є прихильником лібералізації зовнішньої торгівлі.

За словами прем'єра, «відгородження й створення торгових бар'єрів на шляху руху товарів, послуг, а якщо говорити ширше, то й капіталів, робочої сили призведе зрештою до неконкурентноспроможної економіки».

Тому Україна уважно вивчає досвід роботи Митного союзу, сказав Азаров.

«Три країни впродовж десяти років вели довгі наполегливі переговори. Всі три країни зважали на свою специфіку, свої особливості, про щось домовилися, створили певні торгові режими, технічні регламенти, технічне регулювання, напрацювали базу з приблизно 120 правових угод. Всі ці правові угоди пройшли ратифікацію, внутрішньодержавні процедури. У нас, природно, поки такого інтеграційного досвіду немає. Тому ми вивчимо ці договори, вивчимо ці положення, подивимося, до яких із них ми можемо приєднатися, і якщо вони нас цілком влаштовують - ми готові приєднатися до МС», - підкреслив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що на останньому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про можливість приєднання до угоди, що регулює технічний регламент, «і зараз уряд почне цю процедуру. Ми повинні будемо про це відповідально переговорити з нашими партнерами. Сподіваюся, що вони до цього готові».

Також Азаров нагадав, що формула, запропонована Президентом Віктором Януковичем, реалізована після відомого меморандуму чотирьох країн про те, що Україна отримує статус спостерігача в Митному союзі.

Україна бере участь у роботі Вищої економічної ради трьох країн як спостерігач і далі збиратися брати участь у роботі міждержавних органів Митного союзу, додав він.