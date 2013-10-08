У ПР виступили за розширення прав місцевого самоврядування

У роботі наради, яку 30 вересня провів Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, взяли участь керівники структурних підрозділів Адміністрації Президента, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник, голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Сергій Маліков, голова Харківської обласної ради, президент Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов та народний депутат, член парламентської фракції ПР, голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Євген Карташов, повідомила прес - служба Запорізької обласної організації Партії регіонів.

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«Ми повинні забезпечити такі умови, щоб кожен українець міг максимально брати участь у формуванні законів і в управлінні територією свого проживання», - заявив на нараді Карташов.

На його думку, згадана реформа - одна з найскладніших, серед тих, що будь-коли відбувалися в нашій державі, що підкреслює важливість всебічного її обговорення в суспільстві . «До відпрацювання цього документа буде залучено максимальну кількість людей, що дозволить мінімізувати ризики і уникнути помилок» , - сказав народний депутат.

Він навів у приклад Запорізьку область, де з весни минулого року відбулися 623 заходи, на яких більше 27 тисяч запорожців обговорили проект концепції . «Кінцева мета концепції, запропонованої Президентом України Віктором Януковичем, - створити стійку одиницю, яка могла б забезпечити економічні, правові та соціальні умови для задоволення потреб населення» , - повідомив Євген Карташов і підкреслив, що її реалізація в основному залежить від якості проведення підготовчого етапу, розрахованого на 2013-2015 роки.