Гривня почувається досить непогано - Устенко

Експерт констатував, що є маса сигналів, які свідчать, про те, що гривня себе почуває досить непогано. Зокрема, за словами Устенка, змінюється структура депозитів. Люди відкривають більше депозитів у гривні, зазначив експерт. Це, за його словами, «досить нова річ для української економіки, тому що у нас частка валютних депозитів завжди була набагато вище».

На думку Олега Устенка, платіжний баланс України можна назвати позитивним. У той же час, за його словами, є й досить багато сигналів, що свідчать про те, що курсова політика Національного банку мала б бути більш модернізованою відповідно до вимог часу.

«Це не тому, що щось принципово змінилося всередині України, а тому що змінилася світова економічна ситуація», - зазначає експерт.

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За його словами, "дуже багато країн все більше і більше намагаються використати можливість курсової політики для адаптації своєї економіки до нових умов господарювання".

Так, Олег Устенко зазначив, що Російська Федерація з початку року девальвувала рубль на 10%, Туреччина девальвувала ліру на 15%, євро потерпає від того, що ця валюта надто міцна щодо долара.

Експерт також зазначив, що темпи зростання промислового виробництва, які ми можемо спостерігати зараз, дозволяють припустити, що вже в 4 кварталі 2013 року Україна зможе вийти з негативної зони, в якій вона опинилася в 1-2 кварталах поточного року.

Олег Устенко також заявив, що наступний рік відкриває для України нові перспективи. Зокрема, експерт зазначив, що в разі підписання угоди про Асоціацію з ЄС з'явиться новий імпульс для активізації інвестиційної діяльності в країні. А в перспективі - відкриються нові ринки.