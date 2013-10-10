Європейська Бізнес Асоціація стала на захист операторів зовнішньої реклами України

Європейська Бізнес Асоціація звернулася з відкритим листом до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та Міністра внутрішніх справ України та керівників інших органів влади стосовно останніх законодавчих ініціатив в галузі зовнішньої реклами України, повідомляється на сайті EBA.

В листі зазначається, що набрання чинності деякими положеннями з проектів законів може призвести до значних фінансових та репутаційних збитків державі і як наслідок – до втрати робочих місць та численного банкрутства українських компаній.

В своїх пропозиціях ЕБА радить Верховній Раді України відхилити Проект закону №1125 та Проект Закону № 2182а, не вносити до розгляду аналогічний за змістом Проект закону, розроблений МВС. ЕБА рекомендує залучити представників Асоціації до подальшої роботи над Проектом Закону № 0944 «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та створити Координаційну групу, до якої міжнародних експертів з метою вдосконалення рекламної галузі та сфери зовнішньої реклами.

В іншому разі, «компанії з іноземними інвестиціями будуть змушені звернутися за підтримкою до урядів своїх країн щодо вирішення ситуації або взагалі згорнути свій бізнес в Україні, що, вочевидь, може негативно позначитися на міжнародному іміджі України як інвестиційно привабливої держави», - йдеться у зверненні.

Читайте також: Мова зовнішньої реклами: яка різниця між Туреччиною і “Турцією”?

Раніше зі схожим листом до української влади звернулась Американська торгова палата.

Європейська Бізнес Асоціація є провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні, яка об'єднує понад 950 іноземних та вітчизняних компаній. Ініціатором створення Європейської Бізнес Асоціації була Європейська Комісія. Основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Як повідомлялось раніше, 26 червня під час засідання Кабінету міністрів України було розглянуто та схвалено законопроект " Про розміщення зовнішньої реклами на автомобільних дорогах загального користування, а також вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів", розроблений Міністерством внутрішніх справ. Його автори пропонують заборонити розміщення зовнішньої реклами над проїжджою частиною автодоріг загального користування. У Кабміні переконані, що зміни підвищать безпеку дорожнього руху, оскільки реклама не буде відволікати водіїв.

Наприкінці травня з аналогічною ініціативою виступив народний депутат Антон Яценко (Партія регіонів), зареєструвавши законопроект 2182а.

25 вересня було презентовано результати першого етапу досліджень Київського Міжнародного Інституту Соціології (КМІС) , згідно з якими основними факторами, що впливають на безпеку на дорогах , є: стан дорожнього покриття, культура поведінки водіїв та пішоходів, розмітка дороги і регулювання дорожнього руху. Зовнішнє середовище (включаючи зовнішню рекламу, вивіски, кіоски) становить найменшу частку серед відволікаючих факторів.