Американська торгова палата стривожена ситуацією з інвестиційним кліматом в Україні

Американська торгова палата повідомила про своє звернення до органів виконавчої і законодавчої влади України. Предметом звернення стала низка законодавчих ініціатив Кабінету Міністрів і депутатів парламентської більшості щодо ринку зовнішньої реклами.

У листі йдеться про ризики у зв'язку з прийняттям законопроектів, запропонованих до розгляду у ВР влітку цього року депутатом - регіоналом Антоном Яценко та Кабінетом міністрів. Дані законопроекти, на думку Палати ідентичні за своїм змістом, а їх прийняття може створити перешкоди для ведення бізнесу в Україні. У своєму зверненні Американська торгова палата вказує на невідповідність ряду положень законопроектів інтересам бізнесу і держави , можливі втрати місцевих бюджетів , скорочення робочих місць.

Американська торгова палата пропонує уповноваженим органам влади втрутитися в ситуацію, зупинити процеси, які можуть негативно відобразитися на інвестиційному кліматі в країні. Врегулювати ситуацію найбільш ефективним для держави та бізнесу чином.

Довідка: Як повідомлялося раніше, 26 червня на засіданні Кабінету міністрів було схвалено законопроект " Про розміщення зовнішньої реклами на автомобільних дорогах загального користування, а також вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів" , розроблений Міністерством внутрішніх справ.

Його автори пропонують заборонити розміщення зовнішньої реклами над проїжджою частиною автодоріг загального користування. У Кабміні переконані, що зміни підвищать безпеку дорожнього руху, оскільки реклама не буде відволікати водіїв. Наприкінці травня з аналогічною ініціативою виступив народний депутат Антон Яценко (Партія регіонів), зареєструвавши законопроект 2182а.

25 вересня було презентовано результати першого етапу досліджень Київського Міжнародного Інституту Соціології (КМІС) , згідно з якими основними факторами, що впливають на безпеку на дорогах , є: стан дорожнього покриття, культура поведінки водіїв та пішоходів, розмітка дороги і регулювання дорожнього руху. Зовнішнє середовище (включаючи зовнішню рекламу, вивіски, кіоски) становить найменший відсоток серед відволікаючих чинників.