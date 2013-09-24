В Україні батьки обурені через "благодійні" внески у школах та дитсадках (відео)

Аби навчати дітей у школах у комфортних умовах, українським батькам сьогодні нічого не залишається, як велику частину фінансових витрат на школу брати у свої руки. Проте непрозора і незрозуміла система батьківських так званих благодійних внесків нині дедалі частіше дає збій.

У Міносвіти батькам дозволяють створювати благодійні фонди. У батьківському комітеті зізнаються, що чекати поки щось зробить держава, в дітей не має часу. Тож поки що систему батьківських сплат кожен освітній заклад придумує на свій лад, повідомляє ТСН.

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Щодня 10 грн за садок має сплачувати сімя чотирирічного луганця Михайлика. Якщо суми не принесли, то у заклад не приймуть.

Батьки дошкільняти про обовязкову доброчинну допомогу дитсадку підписували угоду, проте, за що платять, не знають. Мама Катерина порахувала, що лише з цих щоденних зборів садок отримує понад 300 тисяч грн за рік.

Проте, на що витрачають гроші, - незрозуміло. Добровільні внески у школах перетворюються у корупційні схеми Розпливчата благодійність батькам не подобається. У боярській школі на Київщині мама другокласника порушила питання шкільних витрат і зізналася, що не всі можна проконтролювати.

Найбільше жінка обурилась оплатою безкоштовних для всіх підручників. В школі запевнили, що підручники - безкоштовні, а по 250 гривень збирали за обовязкові робочі зошити.

Чому мама, яка допомагає внесками школі, не знає куди йдуть гроші, педагоги не пояснили і запевнили, що всі вклади - справа тільки добровільна.