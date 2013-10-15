Дефіцит зовнішньої торгівлі українськими товарами скоротився в 1,4 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-серпні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився в 1,4 разу - до 7,397 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, в січні-серпні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року експорт товарів з України знизився на 9,1% - до 41,128 млрд дол., імпорт скоротився на 12,4% - до 48,524 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-серпні 2013 року становив 0,85 (у січні-серпні 2012 року – 0,82).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 215 країн світу.

За даними Держстату, в січні-серпні 2013 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України - Росією - знизився в 1,9 разу - до 3,421 млрд дол. проти також дефіциту в січні-липні 2012 року в 6,405 млрд дол.

За підсумками січня-серпня 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт природного газу знизився на 39,5% - до 6,330 млрд дол., імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) - на 81,4%, до 181,948 млн. дол., імпорт кам'яного вугілля - на 38,3%, до 1,263 млрд дол.

У січні-серпні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Україна скоротила експорт чорних металів на 11% - до 9,615 млрд дол., експорт виробів з чорних металів - на 5,4%, до 1,831 млрд дол.

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Імпорт машин, устаткування і механізмів, а також електротехнічного устаткування у січні-серпні 2013 року проти січня-серпня 2012 року знизився на 4,7% - до 8,183 млрд дол., експорт - на 0,6%, до 4,480 млрд дол.

Україна у січні-серпні 2013 року, проти аналогічного періоду минулого року, скоротила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів на 40,9% - до 2,395 млрд дол., імпорт - на 22,1%, до 4,244 млрд дол.

Експорт зернових у січні-серпні 2013 року проти січня-серпня 2012 року знизився на 15,6% - до 3,272 млрд дол., у цілому експорт продуктів рослинного походження знизився на 8,7% - до 4,638 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився в 1,5 разу - до 5,812 млрд дол. Експорт товарів з України знизився на 8,9% - до 35,927 млрд дол., імпорт скоротився на 13,2% - до 41,739 млрд дол., коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-липні 2013 року становив 0,86 (у січні-липні 2012 року – 0,82).

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту у розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році. За підсумками 2012 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол., відповідно, у 2011 році.