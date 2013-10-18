Королевська передумала скорочувати терміни перебування безробітних на обліку

Міністерство соціальної політики відмовляється від ідеї скорочення терміну перебування безробітних на обліку і не планує порушувати це питання найближчим часом, заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська.

«Ми не плануємо, і я попередила про це Державну службу зайнятості, що не дозволю скорочувати сьогодні в складній економічній ситуації хоч на один день право людини одержувати допомогу з безробіття і перебувати на обліку. Це питання не обговорюється і дискусії сьогодні воно не підлягає», - сказала міністр, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

При цьому вона уточнила, що на сьогодні 100% допомоги профінансовано в повному обсязі. «Вся допомога на сьогодні профінансована на 100%. Люди їх одержали, одержать сьогодні, як мінімум, у понеділок», - зазначила Королевська.

Водночас вона наголосила, що заходи, що вживаються міністерством, зовсім не означають, що Центри зайнятості перестануть шукати людям роботу. «Сьогодні служба зайнятості перетворилася на службу фінансування безробіття. Виплачується допомога і більше жодної роботи не виконується. А служба зайнятості повинна шукати роботу, пропонувати роботу і працевлаштовувати людей», - сказала міністр.

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Вона також повідомила, що з 1 листопада центри зайнятості Державної служби зайнятості працюватимуть у тісній координації з органами Державної інспекції з питань праці, оскільки це відповідає раніше озвученому дорученню першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, який закликав розробити проект рішення про об'єднання двох відомств.

«Ми підготували проект указу, але ми розуміємо, що в якісь короткі терміни питання не буде вирішено. Проте у будь-якому разі координація взаємної роботи почнеться вже з 1 листопада», - сказала Королевська.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр соціальної політики Наталія Королевська називала неприпустимим той факт, що в Україні середній термін перебування безробітних на обліку в органах зайнятості становить 190 днів і більше. На думку міністра, Україна повинна поступово переходити на європейські стандарти в цій сфері. Рівень безробіття в Україні у вересні 2013 року зменшився порівняно з минулим місяцем до 1,5% з 1,6% від загальної кількості працездатного населення. В абсолютних цифрах кількість безробітних у вересні становила 422,1 тис. осіб проти 435,4 тис. у серпні.