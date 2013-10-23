В Азовському морі тривають пошуки зниклих рибалок

Рідні звернулись до рятувальників тільки наступного дня.

Як повідомили у прес-службі ДСНС у Донецькій області, човен з рибалками вийшов у море вночі 20 жовтня, пише Gazeta.ua.

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"Протягом всього дня рідні підтримували з ними зв'язок по мобільних телефонах. Останній раз вони дзвонили 20 жовтня о 20.15. Потім зв'язок обірвався. Дружина одного з рибалок звернулась до нас, тому що всі терміни повернення їх додому вийшли. Зразу були задіяні Маріупольський рятувально-координаційний центр, найближчі рятувальні станції селищ Ялта та Сєдове, Одеський морський рятувально-координаційний центр, прикордонна служба. Через систему оповіщення Маріупольського морського порту дали знати капітанам суден, які перебувають в акваторії Азовського моря", - сказали вони.

Два брати 33 та 37 років мешкають у Маріуполі. Вийшли в море із селища Рибацьке Першотравневого району Донецької області на алюмінієвому човні типу "Казанка".

"Зі слів родички, човен, на якому вони відпливали, має нарощені алюмінієм борти. Оснащений моторним двигуном "Зірка", є також додатковий двигун та запас пального. Взяли з собою й невеликий запас харчів та питної води. Адже за добу мали повернутись додому", - продовжили у прес-службі.

Рідні рибалок сподіваються, що з області на пошуки виділять вертоліт. Тоді шанси знайти зниклих людей збільшаться.

"Буває, човен дрейфує кілька днів. І людей знаходили живими. Тому надія є. Згадати тільки випадок в Запорізькій області, де рибалку знайшли на третій день. Наша служба далеко в море не виходить. Ми обстежуємо прибережний квадрат, 25 кілометрів вздовж берега та 3,5 кілометра водного простору. Звісно, основну роботу далеко від берега здійснює прикордонна служба та рятувальники", - зазначив начальник міської рятувальної аварійно-водолазної служби Олександр Татай.

У одного з рибалок вдома залишився 7-річний син, в іншого — 10-річна донька.