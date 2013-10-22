Доля рибалок, загублених у Азовському морі, лишається невідомою

Станом на 7 годину ранку 22 жовтня залишається невідомою доля двох рибалок, які 20 жовтня вийшли в Азовське море і не повернулися.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, о 15 год. 40 хв 21 жовтня до ДСНС від Державної прикордонної служби України надійшла інформація, що о 12 год. 20 жовтня поблизу с. Рибацьке Першотравневого району в Азовське море на човні «Казанка» вийшли двоє рибалок – жителів м. Маріуполь, 1976 та 1980 р.н. - та не повернулися.

Того ж дня було організовано пошуки зниклих рибалок, до яких залучено три катери, проведено оповіщення суден, які перебувають в районі ймовірного зникнення рибалок, попереджено російських рятувальників в акваторії Азовського моря. Направлено мобільні групи, які разом з працівниками МВС проводили обхід баз відпочинку та інформували місцевого населення.

Пошукові роботи тривають.