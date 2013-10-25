Україна, Угорщина і Хорватія створять газовий коридор

"Нова інфраструктура дозволить нам постачати газ на східно-європейський ринок", - сказав заступник міністра закордонних справ Хорватії Йошко Клішович.

За його словами, прем'єр-міністри трьох країн готові підписати договір найближчим часом, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на Bloomberg.

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Цей газовий коридор дозволить диверсифікувати поставки блакитного палива, підвищити безпеку енергопостачань в регіоні і сприятиме зниженню залежності Європи від російського газу на тлі загострення газових відносин між Україною і Росією.

У Хорватії коридор повинен бути підключений до терміналу зрідженого природного газу на острові Крк, так само як і до Трансадріатичного газопроводу на півдні країни, заявив Клішович.

ТАГ, розроблений норвезькою Statoil ASA, німецької EON SE і швейцарської Axpo, буде направляти 10 млрд куб. м азербайджанського газу на рік в Італію з кордону Туреччини і ЄС, через Грецію і Албанію.

За словами Клішовича, проект може фінансуватися за рахунок коштів ЄС і зацікавлених компаній. Водночас він не назвав вартість реалізації проекту.