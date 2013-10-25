В Тернополі знову висадили алею на честь дивізії «Галичина» (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь в посадці дерев взяли міський голова Тернополя Сергій Надал, члени виконавчого комітету міської ради, депутатський корпус, представники громадських організацій.

Загалом було посаджено 50 катальп.

Читайте також: За зрив святкування Дня Перемоги в Тернополі завели кримінальну справу

«Сьогодні ми висадили дерева та встановили новий пам’ятний гранітний знак на честь дивізії «Галичина». Катальпи – заморські дерева, котрі добре приживаються в Західній Україні, вони схожі на каштани і мають до 15-18 метрів висоти. Сподіваюся, що ця алея розквітне та прикрашатиме наше місто. Також звертаюсь до усіх тернополян з проханням бережно ставитись до людської праці», - сказав Надал після завершення посадки дерев.

Нагадаємо, у травні 2009 року у парку «Топільче» вже було висаджено алею на честь вояків дивізії «Галичина», проте невдовзі вандали знищили усі висаджені дуби, а також знак, який встановили на честь дивізії.