Кожара нагадав Лаврову про українського рибалку

Про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара на прес-конференції з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Ростові-на-Дону.

За словами Кожари, "Україна виступає за те, щоб всі проблеми, що стосуються громадян України, були вирішені на основі дружби з використанням інструментів юридичного характеру".

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"Я підтверджую: що стосується питання громадянина Федоровича, є лист Генеральної прокуратури України колегам у РФ, і це питання обговорюється на рівні правоохоронних органів", - сказав міністр.

"Ми в Україні виступатимемо, щоб ці громадяни повернулись до України", - сказав Кожара.

Довідка УНІАН. 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Один член екіпажа - Федорович - був врятований і потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край РФ), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчий відділ Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Він очікує на суд в Єйську.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив баркас.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення стосовно нього кримінальної справи.

14 вересня в МЗС Росії за підсумками російсько-українських консультацій із врегулювання інциденту в Азовському морі повідомили, що справа Федоровича буде врегульована в рамках законодавства РФ.

МЗС України за підсумками цих консультацій зажадав об'єктивно і всесторонньо розслідувати інцидент, а також повернути Федоровича на батьківщину.

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону подало клопотання про зміну Федоровичу запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття на поруки.