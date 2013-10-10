У РФ сподіваються, що загибель українських рибалок не зашкодить "братнім стосункам з Україною"

Про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав директор Департаменту інформації і друку МЗС Росії Олександр Лукашевич, відповідаючи на запитання УНІАН, на якому етапі розслідування загибелі чотирьох громадян України і питання повернення на Батьківщину п'ятого, який вижив.

«Зараз питанням тісно займаються прокуратури двох держав, на жаль, інцидент з такими тяжкими наслідками дуже політизується в Україні, і я цілком розумію тональність вашого запитання. Ми дуже сподіваємося, що через ці контакти вдасться вирішити це без втрат для наших братерських відносин з Україною», - сказав Лукашевич.

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Він наголосив, що це неодноразово обговорювалося по лінії зовнішньополітичних відомств двох країн, і минулого тижня це питання обговорювалося на рівні статс-секретаря - заступника глави МЗС Росії Григорія Карасіна і першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка.

Довідка УНІАН. 17 липня 2013 року катер Прикордонної служби Росії зіштовхнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного члена екіпажу – Федоровича – було врятовано. Після зіткнення він потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край РФ), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю щодо Федоровича було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Він очікує суду в Єйську.

Тим часом Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив український баркас.

28 серпня телеканал "1+1" у програмі ТСН було оприлюднено відеосюжет про зіткнення. На відео видно, як судно прикордонників переслідує човен рибалок, а ті намагаються втекти від погоні, а через деякий час відбувається зіткнення. Також чутно, як чоловіки з російського судна закликають один одного ще раз ударити баркас, який вже й так почав тонути. 29 серпня начальник Сектора зв'язків з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці Ольга Чорна повідомила, що цей відеосюжет долучено до матеріалів слідства.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення щодо нього кримінальної справи.

14 вересня Департамент інформації і преси МЗС Росії за підсумками російсько-українських консультацій щодо врегулювання інциденту в Азовському морі повідомив, що справу Федоровича буде врегульовано в рамках законодавства РФ.

МЗС України за результатамими цих консультацій зажадало об'єктивно і всебічно розслідувати інцидент, а також повернути на Батьківщину Федоровича.

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону подало клопотання про зміну запобіжного заходу Федоровичу з підписки про невиїзд на взяття на поруки, але РФ відмовила в задоволенні клопотання.