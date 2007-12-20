Бігборд убив людину

У Запорізькій області незаконне підключення приватним підприємцем бігборда (рекламного щита) до електромережі призвело до замикання мережі та загибелі людини.

Як ідеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, стосовно приватного підприємця, який підключив бігборд, порушуючи правила технічної експлуатації електроустаткування, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).