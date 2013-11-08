У Німеччині жінка в костюмі Діда Мороза напала на два банки

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомила сьогодні поліція міста Саарбрюккен.

Перший напад вона вчинила на фінансову установу в комуні Іллінген, де справа дійшла навіть до сутички грабіжника з одним з клієнтів. У метушні жінка, обличчя якої було приховане під маскою, загубила і гроші, і свій пістолет.

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Проте, трохи пізніше в сусідньому Еппельборні вона зробила другу спробу пограбувати банк, яка цього разу завершилася для неї успіхом. Її здобутком стала "сума в п'ятизначному розмірі", зазначили в правоохоронних органах. Пограбувавши банк, жінка втекла в невідомому напрямку на своєму автомобілі.

Інші подробиці поки що не повідомляються.

4 листопада в Мексиці невідомі в костюмах для Хеллоуїна пограбували ювелірний магазин і забрали прикрас на 76 тис. 500 доларів.