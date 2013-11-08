У Польщі заявляють, що Україна подвоїла поставки польського газу

Поставки газу до України через польську газотранспортну систему з середи, 6 листопада, порівняно з середньодобовими поставками в перші дні листопада збільшилися більш ніж удвічі – майже до 3 млн. кубометрів на добу.

Про це свідчать дані польської компанії Gaz System, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

З початку поточного місяця через пункт "Хермановіце" до України щодня, за винятком понеділка, коли було прокачано близько 1,1 млн. кубометрів, поставлялося близько 1,4 млн. кубометрів газу.

Заявка на п'ятницю, 8 листопада, щодо поставок також була на рівні близько 3 млн. кубометрів.

Дані Gaz System свідчать про те, що за перший тиждень листопада до України поставлено більше газу, ніж за весь жовтень, коли поставки були практично припинені через дуже високу ціну газу.

Польська PGNIG, яка наприкінці жовтня реалізувала тестові поставки газу до України за контрактом з "ДТЕК Трейдинг", повідомила УНІАН, що поки "продовжує консультації" про можливість постійних поставок на триваліший термін.

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У компанії Gaz System кореспондентові УНІАН повідомили, що комерційна таємниця забороняє їм оприлюднити інформацію, які компанії прокачують газ до України і в яких обсягах, і що вони можуть подавати лише загальні дані.

Раніше, у вересні, польська Gazeta Dziennik Prawna повідомляла з посиланням на свої джерела, що PGNIG має намір позмагатися з німецькою RWE та іншими неназваними компаніями за право поставляти до України близько 1,7 млрд кубометрів газу на рік.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця поставки газу до України через Польщу скоротилися майже в 6 разів - до 14 млн. кубометрів, що "Нафтогаз України" пояснив дуже дорогою його ціною.

У той же час наприкінці місяця вперше в історії почала поставляти газ до України польська PGNIG, яка домовилася про поставки на " кілька днів" до 3,5 млн. кубометрів газу на добу.

Потужності пункту "Хермановіце" дозволяють максимально прокачувати за добу до України 4,8 млн. кубометрів газу, але з моменту початку цих поставок у листопаді минулого року він ніколи не використовувався на повну потужність.

"Нафтогаз України" купує газ, який транспортується через Польщу, за контрактом з німецькою RWE.