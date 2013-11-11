Співучасників організації теракту в Домодєдово засудили до довічного ув'язнення

У Росії суд довічно позбавив волі трьох співучасників організації теракту в аеропорту «Домодєдово» у 2011 році, в результаті якого загинуло 37 осіб, зокрема громадянка України, український драматург Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, докази, зібрані слідством, визнані судом достатніми для виголошення вироку Ісламу та Ілезу Яндієвим, Баширу Хамхоєву і Ахмеду Євлоєву. Залежно від ролі кожного вони визнані винними у скоєнні цього злочину.

Відомство нагадує, що 24 січня 2011 року близько 16.30 у зоні прильоту іноземних авіаліній в міжнародному аеропорту «Домодєдово» 21-річний Магомед Євлоєв підірвав розміщений на його поясі саморобний вибуховий пристрій. У результаті вибуху загинули 37 і одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 172 громадяни Росії та іноземних держав.

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Наголошується, що, встановлюючи обставини теракту в аеропорту «Домодєдово», слідство ставило за мету розкрити не лише цей злочин, а й знешкодити банду, яка за цим стоїть. Вже через три доби було встановлено особу виконавця теракту. Через тиждень було затримано першого співучасника цього злочину, і близько двох місяців знадобилося слідчим і оперативним співробітникам ФСБ, щоб затримати інших підозрюваних. Встановлено, що терористичний акт було організовано лідером злочинної організації «Імарат Кавказ» Доку Умаровим, у підпорядкуванні якого знаходилася банда під керівництвом Аслана Бютукаєва, що підготувала до здійснення самопідриву Магомеда Євлоєва. Під час спільної операції силових відомств у 2011 році було знищено і табір цієї банди, розміщений у лісі на території Інгушетії. Таким чином, значну частину учасників банди було ліквідовано, інших притягнуто до кримінальної відповідальності.

На даний час силами ФСБ і МВС Росії триває проведення активних заходів щодо виявлення і затримання Доку Умарова, Аслана Бютукаєва, а також інших осіб, оголошених у розшук у цій кримінальній справі.

«Вироком суду Баширу Хамхоєву, а також братам Ілезу та Ісламу Яндієвим призначено покарання у вигляді довічного позбавлення свободи. Ахмеду Євлоєву призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі», - зазначається в повідомленні.