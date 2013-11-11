Американський інвестиційний фонд викупив 20% прямого зовнішнього боргу України - ЗМІ

Один з найбільших інвестиційних фондів США Franklin Templeton, який оперує пенсійними активами і державними борговими паперами різних країн, викупив п'яту частину прямого зовнішнього боргу України, повідомила британська газета Financial Times (FT).

За інформацією газети, обсяг викупленого боргу становить 5 млрд дол., при тому що загальний обсяг державного боргу країни на початок жовтня зріс до 26,286 млрд дол.

Операція, як наголошується, відбулася ще у серпні. Тоді ж, звертає увагу газета, відбулася неофіційна зустріч керівництва фонду з першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим і міністрів фінансів Юрієм Колобовим, які приїхали до штаб-квартири Franklin Templeton з метою «переконати одного з найбільших кредиторів країни».

Газета не наводить коментарі з боку інвестиційного фонду, але повідомляє, що операція з купівлі боргу була здійснена під керівництвом Майкла Хазенстаба, відомого тим, що саме він провів купівлю держборгу Ірландії. «Купівля боргу дозволила Ірландії заспокоїти фінансовий ринок країни в період фінансової кризи в єврозоні. Проте рух у бік України виглядає куди більш ризикованим», - відзначає газета. На думку журналістів FT, питання дефолту України - це питання часу, і його вирішення багато в чому залежить від того, чи зможе Україна домовитися про програму кредитування МВФ, чи піде на те, щоб одержати допомогу з боку Росії, або провалить обидва варіанти розвитку подій.

«Година «Ч» може настати завтра, наступного тижня або через місяць. Але факт у тому, що Україна не здатна власними силами протистояти відпливу капіталів. Їй буде потрібна допомога третьої сторони – чи то Росії, чи то МВФ», - наводить FT коментар Паоло Баторі, старшого фахівця зі стратегій компанії Morgan Stanley.

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Водночас FT прогнозує, що на Україну на даний момент серйозно тисне Росія через зближення з Європейським Союзом. «Підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці поточного місяця може прискорити рішення про співпрацю з МВФ і в довгостроковій перспективі дасть істотний поштовх до розвитку економіки країни», - відзначає газета.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за вересень 2013 року зросла на 708 млн дол., або на 1,04%, - до 69,060 млрд дол. (552,001 млрд грн).

Прямий держборг України у вересні зріс на 738 млн дол., або на 1,33%, - до 56,418 млрд дол., при цьому зовнішній держборг зріс на 281 млн дол., або на 1,08%, - до 26,286 млрд дол., внутрішній - на 457 млн дол., або на 1,54%, - до 30,132 млрд дол.

Україна очікує на підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що передбачає побудову зони вільної торгівлі, 28 листопада на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. На думку прем'єр-міністра України Миколи Азарова, більшість умов для підписання Угоди про асоціацію з ЄС вже реалізовані, і тому відповідальність за можливий зрив підписання угоди «лежить на європейських політиках».

Довідка УНІАН. Інвестиційний фонд Franklin Templeton – глобальний інвестиційний фонд, що працює на ринку близько 65 років, має штаб-квартиру в США (Сан-Франциско). Офіси фонду розташовані у 35 країнах, при цьому фахівці фонду працюють і надають послуги у 150 країнах.

Своєю ключовою особливістю фонд називає досвід диверсифікації вкладення коштів.