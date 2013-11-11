Купівля фондом з США $ 5 млрд держборгу України свідчить про довіру - експерт

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що американський фонд «Franklin Templeton» сконцентрував державні облігації України на суму $5 млрд.

Устенко також зазначив, що фонд роками скуповував боргові зобов'язання України, тому він здивований тим, що інформація про концентрацію п'ятої частини зовнішнього боргу держави в «Franklin Templeton» була поширена пресою саме зараз і представлена як одноразова операція.

«Те, що достатньо велика сума боргових зобов'язань держави зосереджена в одних руках, не є поганою звісткою для України. Одна справа заспокоювати окремо взятого кредитора, і зовсім інша - працювати відразу з масою кредиторів. У даному випадку «Franklin Templeton» - великий серйозний інвестор, з яким зрозуміло як працювати», - пояснив Устенко.

Експерт додав, що інформація про такого серйозного власника українського держборгу як «Franklin Templeton» має позитивний характер, оскільки свідчить про те, що інвестори не бояться вкладати в українські євробонди.

«Інформація про серйозного інвестора, якого не лякає наявність на руках 5 млрд доларів українських «суверенів», можливо, готує грунт для нового нашого виходу на фінансові ринки з євробондами. У цьому випадку, цю інформацію варто розцінювати, як позитивну», - вважає Устенко.

Він пояснив, що інвестиційна стратегія «Franklin Templeton» передбачає купівлю суверенних облігацій країн, що розвиваються. «Стратегія фонду полягає в тому, щоб скуповувати суверени на «поганому ринку», щоб, коли ринок почне рости, отримати більший прибуток. Дуже багато подібних компаній розглядають падіння ринку як реальну нову можливість», - сказав Устенко.

У той же час експерт не зміг пояснити, чому інформація про концентрацію п'ятої частини українського зовнішнього боргу у фонді «Franklin Templeton» з'явилася в американських і українських ЗМІ саме зараз.

Нагадаємо, за повідомленням газети Financial Times, американський інвестиційний фонд «Franklin Templeton» придбав на світовому фінансовому ринку державні облігації України на номінальну суму в $ 5 млрд.