У Києві відбудеться ІІ Форум з організаційного розвитку

У чертвер, 21 листопада, в приміщенні НСК «Олімпійський» вдруге відбудеться грандіозна подія, яка збере сотні громадських активістів та правозахисників, представників влади та місцевого самоврядування, бізнес-компаній та журналістів.

Детальна програма Форуму доступна за посиланням:

http://isar.net.ua/capacity-development-forum-2013/programa-forumu

Форум з організаційного розвитку є найбільшим унікальним майданчиком для обговорення ключових стандартів та практик організаційного розвитку громадських організацій та зміцнення їхньої організаційної спроможності.

Форум розпочнеться о 9:30, а вже о 10:00 усі присутні долучаться до панельної дискусії «Українські громадські та благодійні організації сьогодні та завтра: як нам стати дійсно впливовими?», виступити в якій планують Ставнійчук Марина, радник Президента України; Віктор Бронюк, голова правління благодійного фонду «Подільська громада» та лідер гурту «ТіК»; Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження» та Роланд Ковач, директор міжнародної організації Pact в Україні

У шести різних аудиторіях протягом усього дня триватиме безупинний навчальний марафон: найкращі фахівці та експерти у галузі організаційного розвитку даватимуть безкоштовні майстер-класи та воркшопи, проводитимуть презентації та інформаційні сесії.

На одну годину роботи Форум перетвориться на затишне «Українське кафе», за кожним столиком якого усіма охочими обговорюватимуться найактуальніші проблеми громадського сектору.

Унікальну нагоду «продати» свою ідею, знайти партнерів та зібрати однодумців надасть «Біржа ідей».

Найкращі «історії успіху» громадських та благодійних організацій презентуватимуться у неймовірно ефективному форматі «ПечаКуча».

Компанії, що надають освітні, тренінгові та консультаційні послуги для громадських та благодійних організацій, влаштують «нон-стоп» демонстрацію своїх продуктів і навіть дадуть їх «спробувати» - також безкоштовно.

КІНОгалявина гостинно запросить до перегляду документальних короткометражок та вірусних відео, якими можна надихнутися та повірити, що і пересічні громадяни можуть змінити власну країну.

Для отримання акредитації на Форумі, будь ласка, надішліть запит на cdforum@isar.net.ua

Слідкувати за найсвіжішими оновленнями події можна на сайті ІСАР «Єднання» http://isar.net.ua/capacity-development-forum-2013/format-forumu та у Facebook https://www.facebook.com/events/519784061446654/

Контактна особа: Наталія Климова klymova@isar.net.ua 044 201 01 60 (61)

Довідкова інформація: II Форум з Організаційного розвитку проводиться Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину “Єднання” завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проекту “UNITER” (Об’єднуємось заради реформ), що виконується міжнародною організацією Пакт Інк., і проекту USAID “RESPOND”, що виконується міжнародною організацією Пакт Інк. у партнерстві з міжнародною організацією FHI 360; та завдяки фінансовій підтримці Уряду Швеції; Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та Міністерства закордонних справ Данії; програми “Школа фондів громад”, за фінансової підтримки фонду ім. Ч.С. Мотта; Міжнародного фонду “Відродження” та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». Інформаційні партнери - Ресурсний центр ГУРТ та Український форум благодійників.