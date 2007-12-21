Однорічна дівчинка, яку п’яна викинула з 9-го поверху, житиме

Однорічна дитина, яку п’яна жінка викинула з 9-го поверху, житиме. Про це УНІАН повідомила працівник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, пославшись на інформацію лікарів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Житомирі під час сварки з матір’ю дитини на грунті ревнощів жінка викинула дівчинку у вікно 9-го поверху.

Тоді дівчинку із закритою черепно-мозковою травмою, пошкодженнями грудної клітини та черевної порожнини, забоєм головного мозку госпіталізували до обласної дитячої лікарні у реанімаційне відділення.

Тепер маленька потерпіла, як запевняють лікарі, пішла на поправку.

Як повідомив начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей Корольвського райвідділу Михайло ШИЛКІН, жінка, яка викинули дитину, була затримана і доставлена до міліції. Усім своїм виглядом вона демонструвала, що нічого особливого не сталося, і вона не розуміє, чому тут опинилася, оскільки була у нетверезому стані.

М.ШИЛКІН повідомив, що відносно жінки порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Триває слідство.