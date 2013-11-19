На Тернопільщині дві жінки намагалися "зігрітися" ліками для худоби, одна померла

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліція, цього тижня у селі Шманьківці Чортківського району дві жительки села допомагали односельцю, який на фермі розводить овець та кіз. Трохи замерзнувши, вирішили зігрітися. Оскільки господаря не було, самі знайшли у підсобці пляшку з-під спиртного. Рідина у ній мала спиртовий запах, тож жінки вирішили, що це алкоголь і надпили.

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Одразу після цього їм стало погано. Коли приїхали лікарі швидкої, 49-річна жінка уже померла, 36-річну - госпіталізували у тяжкому стані із отруєнням невідомого походження.

Правоохоронці встановили, що жінки отруїлися настоянкою чемериці, яку фермер використовував як лікувальний засіб для худоби. Він пояснив, що навіть 30–60 мл цієї настоянки викликає тяжке отруєння у людини.

За фактом смерті жінки внаслідок отруєння відкрито кримінальне провадження.