У 2013 році Україна жодного разу не закуповувала ядерне паливо Westinghouse

Всі закупівлі на загальну суму $ 423,912 млн. були вироблені у російської компанії «ТВЕЛ».

Тим часом, за аналогічний період 2012 р., Україна закупила СЯП на загальну суму $ 466,224 млн, у тому числі у російського ВАТ «ТВЕЛ» - на $ 421,245 млн., а у компанії Westinghouse - на $44,979 млн.

Зниження обсягів закупівель американського палива пов'язано з тим, що його використання на АЕС України заборонено Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Це рішення було прийнято регулятором через проблеми з паливом Wesitnghouse, виявлені за підсумками ремонтних кампаній на другому і третьому енергоблоках Південно-Українсьої АЕС в 2012 і 2013 роках.

У травні 2013 Державна фінансова інспекція України оцінила збитки НАЕК «Енергоатому» від експлуатації американського палива в 114,4 млн. грн. Тим часом, Головний інспектор з ядерної та радіаіціонной безпеки України Михайло Гашев оцінив збиток від експлуатації ядерного палива Westinghouse в $ 175 млн.