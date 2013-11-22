Нафтогазу подовжили кредит Газпромбанку на $2 мільярди

Кабінет міністрів України пролонгував термін користування кредитними ресурсами, наданими Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» російським «Газпромбанком» в обсягу 2 млрд дол.

«Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики і вугільної промисловості і НАК "Нафтогаз України" про продовження термінів користування запозиченнями, залученими у відкритого акціонерного товариства "Газпромбанк" (Росія)», - говориться в урядовій постанові від 13 листопада.

Крім цього, уряд затвердив умови надання «Нафтогазу» в 2013 році державних гарантій для забезпечення часткового виконання зобов'язань держхолдингу перед російським банком.

«Державні гарантії надаються Кабінетом міністрів України для забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями в обсягу таких зобов'язань на суму, що не перевищує 4,25 млрд гривень, на термін їх виконання», - говориться в документі.

З метою надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання зобов'язань за запозиченнями НАК подає до Мінфіну такі документи: копію кредитного договору (зі змінами); відомості зі здійснення зазначеною компанією запозичень разом із графіками їх погашення і обслуговування; техніко-економічний розрахунок (бізнес-план); копії річного балансу за минулий рік із додатками і балансу на останню звітну дату.

Як наголошується в документі, наданню державних гарантій передує укладання Мінфіном і НАК "Нафтогаз України" договору про погашення заборгованості щодо виконання гарантійних зобов'язань.

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«Уповноважити міністра фінансів підписувати документи про надання державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями», - говориться в урядовій постанові.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року «Нафтогаз України» уклав низку кредитних угод для забезпечення своєчасних і повних розрахунків із «Газпромом» за імпортований до України природний газ. На той момент кредити стали єдиним ефективним інструментом розрахунків в умовах дефіциту оборотних коштів НАКу, викликаного державним регулюванням цін на природний газ і тарифів на теплову енергію для населення, а також незадовільним станом розрахунків споживачів за одержаний природний газ.

Зокрема, «Нафтогаз» уклав угоду про надання термінової кредитної лінії на суму до 2 млрд дол. США з російським «Газпромбанком» з терміном погашення основної суми заборгованості 24 червня 2013 року, а раніше аналогічні кредитні угоди були укладені з низкою вітчизняних банківських установ - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрексімбанком» та іншими. Умовами цих кредитних угод передбачено погашення частини основного боргу до кінця 2013 року.

9 жовтня 2013 року Верховна Рада України дозволила надати державні гарантії Національній акціонерної компанії «Нафтогаз України» у розмірі 11 млрд грн для забезпечення корпоративних зобов'язань в рамках виконання кредитних угод із «Газпромбанком» (РФ) в обсягу 2 млрд дол. і вітчизняними банківськими установами, зокрема «Ощадбанком».