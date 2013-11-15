Нафтогаз підтвердив відновлення закупівель російського газу

Про це сказано у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

“14 листопада 2013 року відбулася робоча зустріч голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером. Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці у газовій сфері. Під час зустрічі була досягнута домовленість про те, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» припиняє відбір газу з ПСГ і відновлює закупівлю природного газу у ВАТ «Газпром», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова «Газпрому» заявив, що «Нафтогаз України» припинив відбір газу з підземних сховищ і відновив закупівлю російського газу відповідно до контракту.

13 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що «Нафтогаз» до кінця поточного року може не здійснювати закупівлі газу у «Газпрому», оскільки на сьогодні потреби в газі істотно скоротилися, зокрема через теплу погоду.

За словами Ставицького, НАК «Нафтогаз України» у першій декаді листопада не проводив закупівлю газу у російського «Газпрому». «У нас повне сховище газу, тому немає зараз потреби збільшувати обсяги закупівлі в Росії», - сказав міністр.

Водночас він заявив, що припинення закупівлі газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» у російського монополіста «Газпрому» ніяк не позначиться на транзиті російського газу до Європи територією України.

Водночас, 14 листопада, начальник департаменту "Газпрому" Павло Одеров заявив, що Україна, після припинення у листопаді відбору газу в Росії, може використовувати для поставок на внутрішній ринок газ із підземних сховищ (ПСГ), що негативно відіб'ється в подальшому на транзиті до Європи.

Сьогодні, 15 листопада, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у телефонній розмові з українським колегою Миколою Азаровим звернув увагу на необхідність виконання Києвом зобов'язань із закачування газу в підземні газові сховища для виконання міжнародних контрактів.