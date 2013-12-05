Україна не планує здавати Китаю землю в оренду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр аграрної політики Микола Присяжнюк перед початком українсько-китайського бізнес-форуму в Пекіні.

"Я вам скажу, взагалі про оренду (української) землі китайським компаніям не йдеться. Ні на якому рівні", - наголосив міністр.

За його словами, під час нинішніх переговорів йдеться про фінансову співпрацю між Україною і Китаєм. "Ми беремо деякі фінансові ресурси, але паралельно беремо зобов'язання поставляти певну кількість сільськогосподарської продукції", - сказав він. Присяжнюк нагадав, що Україна має дозвіл на постачання кукурудзи до Китаю, а сьогодні будуть підписані угоди, які дозволять поставляти до Китаю також українську сою і пшеницю. Крім того, на китайський ринок поставлятиметься і готова продукція, така як, наприклад, геркулес, пластівці, сказав він.

За словами міністра, це дуже важливі домовленості, оскільки Україна є третьою країною, якій дозволено поставляти зернові на китайський ринок.

Присяжнюк наголосив, що сьогодні йдеться також про китайські інвестиції на реконструкцію української зрошувальної системи. Україна розраховує одержати кредит у 2,5 мдрд дол. під 6,5% річних на 15 років для проведення відповідних робіт у Херсоні і Криму, відзначив він.

Як повідомляли ЗМІ, Китай має намір орендувати в Україні 3 млн. га сільгоспугідь строком на 50 років.

Зокрема, як писала наприкінці вересня китайська газета "Хуаньцю шибао", відповідна угода підписана між Сіньцзянським виробничо-будівельним корпусом і українською компанією KGS Agro.

Землі будуть використані для вирощування сільськогосподарських культур і тваринництва. Китайська сторона бере на себе зобов'язання реалізувати низку іригаційних проектів.

Проблема забезпечення продовольчої безпеки є однією з ключових для КНР. Незважаючи на величезну кількість жителів, Китай розташовує лише 9% світової площі орних земель.

КНР орендує за кордоном близько 2 млн. га сільгоспугідь.