Лесь Подерв`янський презентував свою нову п`єсу

Шанувальники сучасної української поезії зустріли старий новий рік зі своїм улюбленцем - скандальним Лесем Подерв`янським, повідомляє 5 канал. Святкового вечора поет презентував свою нову п`єсу з циклу "Блєск і ніщєта".

Біля київської кав`ярні-книгарні тиснява. Молоді люди усміхнені та впевнені: якщо довго стояти, то можна буде пройти навіть без квитків. Усе заради того щоб почути вірші Леся Подерв`янського в оригіналі.

Ще більше людей у залі, де й відбувається дійство. Увага всіх прикута до столика, сидячи за яким поет декламує своє нове творіння. Його назва не в форматі телеефіру. Проте йдеться у ній про людожерів та представників сексуальних меншин. Раз по раз усі вибухають сміхом.

Лесь Подерв`янський, поет: "Петро: ой, ізвінітє, я кажется пукнул. Микита грізно підходить до Петра. Микита: це тобі не кажеться."

Опісля презентації новели автор виконує вже відоміші п`єси, які слухачі часто навперебивки цитують поперед самого поета. У залі панує гротескна атмосфера світу творів Подерв`янського. Його вустами промовляють химерні герої, докладний опис яких уже став візитівкою поета.

Ненормативна лексика, яку поет вважає мовою "реалізму", та влучне використання деталей з повсякденного життя українців. Саме це вирізняє Подерв`янського з-поміж решти поетів. Не дозволяє з кимось сплутати поета і особлива авторська манера читання.

Наостанок поет обіцяє шанувальникам, що незабаром за його сценарієм знімуть блокбастер. На головну роль запросять актрису Мілу Йовович.

5 канал