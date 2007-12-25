Податкова отримала нового голову

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні представив податківцям нового голову Державної податкової адміністрації України Сергія БУРЯКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПАУ.

Як зазначив у своїй промові О.ТУРЧИНОВ, „Сергій Васильович не тільки відомий економіст, а й політик, державний діяч, який працював над формуванням податкового законодавства”.

За словами першого віце-прем’єра, від того, як працює податкова система, можна говорити про роботу держави в цілому. „Політичною боротьбою необхідно займатися на виборах, а всі установи мають бути деполітизовані. Я впевнений, що С.БУРЯК, як керівник ДПА України, керуватиметься принципами професійності, порядності та відповідальності”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр-міністр України також подякував Анатолію БРЕЗВІНУ за неупередженість та політичний нейтралітет під час роботи на посаді голови ДПА України.

У свою чергу новий керівник податкового відомства С.БУРЯК окреслив першочергові завдання, які стоять перед податковою адміністрацією. Це – посилення кадрового потенціалу, безумовне виконання завдань з наповнення бюджетів усіх рівнів, подолання корупції, підкреслив він.