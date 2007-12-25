Губернаторам треба завтра встигнути до Тимошенко і Ющенка

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО 26 грудня візьме участь у засіданні Кабінету Міністрів, а також у нараді у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, на засіданні Кабміну голова області візьме участь в обговоренні проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік".

У прес-службі уточнили, що в нараді в Секретаріаті Президента України візьмуть участь також голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської і Севастопольської міських адміністрацій.