Губернаторам треба завтра встигнути до Тимошенко і Ющенка
21:19, 25 грудня 2007Суспільство
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Там бюджет, там нарада
Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО 26 грудня візьме участь у засіданні Кабінету Міністрів, а також у нараді у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, на засіданні Кабміну голова області візьме участь в обговоренні проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік".
У прес-службі уточнили, що в нараді в Секретаріаті Президента України візьмуть участь також голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської і Севастопольської міських адміністрацій.
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