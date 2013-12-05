Яценюк каже, що нинішню політичну кризу неможливо вирішити у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на брифінгу.

За його словами, “щодо політичного діалогу у Верховній Раді України, то ми дуже чітко хочемо зазначити — це не парламентська криза, а це загальноукраїнська політична і економічна криза. І тому парламентськими методами її вирішувати неможливо”.

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Яценюк підкреслив, що не в парламенті приймаються рішення.

За його словами, уже були намагання в парламенті вирішити питання щодо звільнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко, вирішити питання щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС, але стало зрозуміло, що “ніхто з членів Партії регіонів нічого не вирішує в стінах ВР”.

Яценюк наголосив, що опозиція наполягає на виконанні трьох вимог: відставка уряду; звільнення всіх політичних в'язнів — в тому числі Юлії Тимошенко та 9-х незаконно арештованих учасників Євромайдану; арешт працівників “беркуту”, які були задіяні у побитті студентів на Майдані Незалежності.