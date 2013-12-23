В Україні 83% учасників судочинства довіряють рішенням господарських судів

За 11 місяців 2013 року місцеві господарські суди винесли понад 160 тис. рішень, що на 17,6 % більше, ніж у 2012 році. Лише у 17 % випадків сторони зверталися до апеляційної інстанції. Про це повідомляє прес-служба Вищого господарського суду України (ВГСУ).

Таким чином, у 83 % випадків учасники господарського судочинства довіряли рішенням господарських судів.

У повідомленні відзначається, що до Вищого господарського суду України за цей період надійшло близько 15 тисяч касаційних скарг.

Це лише 9 % від прийнятих місцевими судами рішень. Показовою також є інформація про статистику звернень громадян та юридичних осіб зі скаргами на дії чи бездіяльність суддів до Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та органів прокуратури. Так, станом на 19.11.2013 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло 8406 скарг на дії суддів. З них лише 481, тобто менш ніж 6% від загальної кількості, – скарги щодо суддів господарських судів. До Вищої ради юстиції надійшло 6 000 скарг на дії суддів, з них тільки 400 скарг (6,5%) – скарги щодо суддів господарських судів.

Впродовж 2012 року органами прокуратури розглянуто 1 317 звернень громадян та юридичних осіб на дії суддів, з яких 170 (лише 13 %) - звернення щодо правомірності дій суддів господарських судів.

А в 2013 році число звернень щодо правомірності дій суддів господарських судів зменшилося до 59, що становить 12 % від загальної кількості скарг (511 скарг).