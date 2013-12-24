В Івано-Франківській області затримали ґвалтівника дворічної дитини

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 39-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до помешкання своїх сусідів. В кімнаті гралися четверо дітей різного віку. Зловмисник старших дітей вигнав на вулицю, а з дворічною дівчинкою зачинився в будинку.

Найстарша дівчинка, яка мала біля себе мобільний телефон, подзвонила матері. Жінка, котра на той час перебувала далеко від дому, відразу ж зателефонувала сільському голові, попросила подивитися, що відбувається в неї вдома. Коли війт зайшов до помешкання, то зрозумів, що односелець зґвалтував дівчинку. Він затримав злочинця і викликав міліцію та сільського фельдшера.

На тему: Убивці та гвалтівнику 9-річного хлопчика дали довічне

Наразі дворічна дитина перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні.

Ґвалтівника затримано на підставі статті 208-ї Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування малолітньої), згідно з якою йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.