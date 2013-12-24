Акції Facebook рекордно піднялися в ціні

За даними біржі Nasdaq, акції Facebook ростуть в ціні з п'ятниці 20 грудня, коли вони увійшли в S&P 500. У понеділок торги ними закрилися на рівні 57,77 долара. Незабаром після відкриття біржі у вівторок ціна акцій зросла на 1,4% й оновила рекорд - 58,58 долара, повідомляє РИА Новости.

Facebook також визначила ціну вторинного розміщення акцій на рівні 55,05 долара. Враховуючи, що сама компанія, а також акціонери розміщують в сумі 70 мільйонів цінних паперів, то загальна сума залучення може досягнути 3,85 мільярда доларів. Найбільшим продавцем виступає гендиректор соцмережі Цукерберг, який реалізує 41,35 мільйона акцій.

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Ринкова капіталізація Facebook оцінюється в 141 мільярд доларів. Нагадаємо , що компанія провела IPO в травні 2012 року за ціною 38 доларів за акцію , тоді її капіталізація оцінювалася в 104 мільярди доларів.

Інші американські інтернет-компанії - Twitter, LinkedIn, Zynga, Yahoo - також почали торгуватися у вівторок в плюсі. Винятком виявилася компанія Google - її акції торгуються трохи нижче рівня закриття попереднього дня, навколо позначки в 1,114 тисячі доларів.