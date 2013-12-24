ЗМІ: У Харкові зупинилося метро, на рейках лежить людина
20:58, 24 грудня 2013Суспільство
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За словами очевидців, на станції метро «Академіка Павлова» машиніст через гучномовець попросив людей залишити поїзд
На рейках лежить людина, повідомляє Об'єктив, посилаючись на свої джерела. Рух поїздів призупинили, вхід на станцію закритий.
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У метрополітені інформацію про зупинку руху виданню підтвердили. Електропоїзди не курсують між станціями «ім.Академіка Барабашова» і «Героїв Праці».
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