ЗМІ: У Харкові зупинилося метро, на рейках лежить людина

На рейках лежить людина, повідомляє Об'єктив, посилаючись на свої джерела. Рух поїздів призупинили, вхід на станцію закритий.

На тему: Міліція закрила станцію метро "Хрещатик" через загрозу вибуху

У метрополітені інформацію про зупинку руху виданню підтвердили. Електропоїзди не курсують між станціями «ім.Академіка Барабашова» і «Героїв Праці».