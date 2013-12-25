Зростання ВВП цього року буде на рівні нуля, а інфляція до 1% - Азаров

Зростання валового внутрішнього продукту за підсумками 2013 року буде на рівні нуля, а інфляція - приблизно 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

«Ми уникнули падіння ВВП і за підсумками 2013 року вийдемо в нуль порівняно з 2012 роком», - зазначив прем'єр.

Він також наголосив, що уряд не допустив збільшення цін на основні товари споживчого кошика (інфляція).

«Він не перевищить за рік приблизно 1%. Ми також втрималися від девальвації національної валюти», - зазначив Азаров.

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