Захарченко обіцяє розкрити злочин проти Чорновіл

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко провів зустріч з опозиційними народними депутатами та пообіцяв їм в найкоротші терміни знайти винних у побитті журналістки Тетяни Чорновіл.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті МВС України.

На тему: Слідство розглядає три версії нападу на журналістку Чорновіл

У повідомленні зазначається, що Захарченко зустрівся з групою народних депутатів України. «Народні обранці прийшли на особистий прийом, аби з’ясувати обставини інциденту з журналісткою Тетяною Чорновіл та, які заходи наразі вжито міліцією», - говориться в повідомленні і зазначається, що міністр поінформував народних депутатів про те, що наразі над розкриттям цього злочину працюють кращі фахівці та створено потужну слідчо-оперативну групу на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Віктором Дубовиком. До того ж справа перебуває на його особистому контролі.

"Я переконаний, що найближчим часом цей злочин буде розкрито", - наголосив Захарченко.