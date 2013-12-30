Керівник "Дорожнього контролю" не планує повертатися в Україну

Про це він сказав сьогодні кореспонденту УНІАН, зауваживши, що перебуває в Польщі з 11 грудня цього року.

"Арештували (Андрія) Дзиндзю, (Віктора) Смалія, сказали, що буду третім. Арештувати мене не встигли, бо виїхав", - сказав він.

Шапошніков наголосив, що не планує повертатися до України не лише через загрозу арешту, але й через загрозу життю.

"Якщо не посадять, то вб'ють. Були такі прецеденти. В будь-якому випадку в Україну не можна повертатися", - сказав він.

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Також активіст зазначив, що поки не планує просити політичного притулку у польської влади, оскільки, за його даними, він ще не оголошений в міжнародний розшук.

"Думаю, що поки що просити не буду, оскільки, мабуть, мене офіційно не оголосили в розшук. Тому немає сенсу. Подам прохання про політичний притулок лише у крайньому випадку, якщо зрозумію, що мені "кранти", - сказав він.

Співрозмовник агентства також повідомив, що поки не розробив чіткий план подальших дій, зазначивши, що йому у Польщі допомагає Союз польських журналістів.

Шапошніков також зазначив, що Інтернет-газета "Дорожній контроль", котра викриває зловживання Дорожньої автоінспекції України, продовжить свою роботу.

"Частина людей у нас залишилася в Україні, в Києві, та поки будемо публікувати інформацію про події, які зараз мають місце - і про ДАІ, і про арешт Дзинзді та Смалія. А далі буде видно", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, журналіста та керівника "Дорожнього контролю" з оперативної роботи Андрія Дзиндзю затримали 1 грудня, а його адвоката Віктора Смалія 9 грудня.

Пізніше суд арештував їх обох на 2 місяці.