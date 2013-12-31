У новорічну ніч у Києво-Печерській лаврі відбудеться Божественна літургія

Про це УНІАН розповів намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (Лебідь). Початок богослужіння 31 грудня о 23.30.

«Господь сказав: «Без Мене не можете творити нічого». У новорічну ніч відбуватиметься особлива літургія. Чим вона відрізнятиметься від звичайної? Лунатимуть подячні молитви за все те, що ми маємо. Ми дякуватимемо Богові за пережитий рік, з його смутками і радощами. За те, що ми живі. Якщо були випробування або якісь сумні моменти, напевно, вони були потрібні для нашого напоумлення. Будемо закликати ім`я Господнє, молитися і просити, щоб у новому році Бог послав нам Свою милість», - сказав митрополит Павел.

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Після літургії намісник лаври подарує присутнім книги про великого чудотворця святителя Спиридона Триміфунтського та диски.