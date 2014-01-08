Країни СНД мають намір домовитися про зниження або скасування експортних мит на нафту і газ

Про це УНІАН повідомив урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасниками СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

Він зазначив, що відповідної домовленості було досягнуто в ході засідання Ради глав урядів 20 листопада 2013 р. в Санкт-Петербурзі.

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“Домовленості про це досягнуто в Санкт-Петербурзі. Йдеться про мита на нафту, газ, бензин, дизпаливо, авіаційний гас”, - зазначив Мунтіян.

Він також повідомив, що найближчими днями буде узгоджено графік роботи робочої групи з підготовки протоколу.

Як повідомляв УНІАН, Договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) в рамках СНД передбачає можливість зниження і поетапного скасування експортних мит.

На сьогодні Україна купує газ (з країн СНД) у Російській Федерації, де експортне мито на нього становить 30%. Проте для України діє спеціальна формула і розмір мита знижено для забезпечення зниження ціни на 100 доларів згідно з Харківськими домовленостями 2010 р.

Нафта купується в Російській Федерації і Казахстані.

Експортне мито на нафту в РФ з 1 квітня 2013 року знижено до 401,5 дол. за тонну з 420,6 дол.

Казахстан з квітня 2013 р. підвищив ставку експортного митного збору на сиру нафту на 50% - до 60 дол. за тонну.