Уряд хоче заборонити хуліганам ходити на футбольні матчі

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів)"( реєстраційний номер 3837).

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Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до них, заборона відвідувати футбольні матчі застосовується у випадках, установлених цим Кодексом до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення на території спортивної споруди, на якій проводиться футбольний матч. Заборона відвідувати футбольні матчі призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від шести місяців до двох років. В примітці сказано, що під футбольним матчем слід розуміти спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбувається на території України у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України, а також під егідою ФІФА та/або УЄФА.

Даним законопроектом передбачено ввести таку заборону, зокрема, за дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Така заборона може бути застосована і до тих, хто карається за стрільбу з вогнепальної чи холодної метальної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з порушенням установленого порядку. Крім того, заборона може бути і за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків, а також вчинення таких же дій щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку. Така заборона може бути і за “публічні заклики в будь-якій формі до невиконання розпоряджень або вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони громадського порядку або поширення завідомо неправдивих відомостей з метою провокації непокори законній вимозі працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо ці дії призвели до порушення громадського порядку”.

Також передбачається введення нової статті “Порушення заборони відвідувати футбольні матчі”. Нею передбачається, що порушення заборони відвідувати футбольні матчі, тобто перебування особи, якій заборонено відвідувати футбольні матчі, на території спортивної споруди під час проведення футбольного матчу, тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Даним законопроектом передбачається введення терміну квиток як “документ, який дає глядачеві право проходу на територію спортивної споруди та обов’язковим реквізитом якого є прізвище та ім'я його власника”. При цьому зазначається, що порядок виготовлення і розповсюдження квитків визначається Кабінетом міністрів України. Крім того законопроектом передбачається введення системи турнікетів з електронними засобами зчитування інформації з квитка.

Законопроектом передбачається, що до обов'язків організатора футбольного матчу належить і забезпечення перевірки у глядачів документів, що посвідчують особу, під час продажу їм квитків з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, а також інформування органів внутрішніх справ про перебування осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, на території спортивної споруди.

Відповідно до законопроекту, працівники служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) під час проведення футбольного матчу, а також безпосередньо до і після матчу мають право у встановленому законодавством порядку здійснювати із залученням стюардів огляд глядачів та вимагати в них пред’явлення документів, що посвідчують особу, під час входу на територію спортивної споруди або перебування на ній.

В законопроекті передбачено, що глядачі зобов'язані пред’являти документи, що посвідчують особу, представникам організатора футбольного матчу, уповноваженим на реалізацію квитків, під час їх придбання, а також стюардам, працівникам служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або органів внутрішніх справ на їх вимогу під час входу на територію спортивної споруди або перебування на ній.

Даним законопроектом передбачено, що прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам у випадках: відсутності в них відповідного квитка; їх відмови від огляду працівниками міліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який проводиться в установленому порядку, та пред’явлення на їх вимогу документів, що посвідчують особу; порушення ними встановлених правил щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин; їх перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; недосягнення ними 14-річного віку і перебування без супроводу дорослого; набрання судовим рішенням про заборону їм відвідувати футбольні матчі законної сили.

Законопроектом передбачено, що органи внутрішніх справ з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних надають організаторам футбольних матчів відомості про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, та строк, на який їм заборонено відвідувати футбольні матчі, з метою запобігання продажу квитків таким особам та недопущення їх на територію спортивних споруд. Порядок надання відомостей організаторам футбольних матчів визначається Кабінетом Міністрів України. У разі виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід на неї, ця особа в установленому законодавством порядку виводиться за межі спортивної споруди.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні заборона щодо відвідування футбольних матчів існує в понад двох десятках країн Європи, включаючи Великобританію, Іспанію, Італію, Нідерланди, Німеччину, Польщу, Росію, Сербію, Туреччину, Францію, Хорватію, Швецію та Швейцарію. За даними англійської поліції, 92% осіб, щодо яких були прийняті рішення про заборону відвідувати футбольні матчі, у подальшому не допускали порушень.