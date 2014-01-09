Голубченко пропонуватиме директору Київського зоопарку добровільно піти з посади

Виконуючий обов'язки голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко має намір запропонувати нинішньому директору Київського зоопарку Євгену Кирилюку добровільно піти з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Голубченко сказав сьогодні журналістам під час інспекції столичного зоопарку.

За його словами, цю пропозицію він озвучить Кирилюку, як тільки той вийде з лікарняного.

Голубченко пояснив, що його основна претензія до Кирилюка в тому, що директор не зміг використати виділені на 2013 рік бюджетні кошти на програму розвитку зоопарку, що негативно відбилося на діяльності підприємства в цілому.

Як сказав Голубченко, було виділено 16 млн грн, а виконано “обмаль, майже нічого”.

Голубченко також зазначив, що отримав, до того ж, скаргу від членів трудового колективу Київського зоопарку з приводу невиконання директором умов трудового договору.

Він також звернув увагу, що саме у зв'язку з цим листом прийняв рішення відвідати сьогодні зоопарк та зустрітись з трудовим колективом, щоб обговорити проблему, про яку йшлося в скарзі, підписаній трьома особами, але на яку не можна не відреагувати.

Зважаючи на ситуацію, пояснив Голубченко, він ознайомився сьогодні з частиною підрозділів зоопарку, які займаються забезпеченням тварин, перевірив запаси кормів, а також частково оглянув територію вольєрів.

“Я вчора прийняв рішення (відвідати зоопарк - УНІАН), не думаю, що за добу все привезли - але в житті всяке буває - зараз запаси сіна, м'яса і іншого є. Але, я думаю, ми зробимо протягом деякого часу спеціальні групи, які будуть випадково перевіряти корма і їх наявність, і дуже скоро все стане зрозуміло, як насправді”, - прокоментував Голубченко.

За словами в.о голови КМДА, він вже не раз зустрічався з Кирилюком і висловлював йому невдоволення роботою. Водночас, за словами Голубченка, за висновками інспекції, яка працювала в зоопарку, підприємство працює нормально.

“Але у мене є власна думка того, що нам потрібно буде змінювати керівництво зоопарку”, - підкреслив він.

Голубченко сказав, що найближчим часом направить в зоопарк нову інспекцію, яка здійснить фінансовий аудит, а потім трудові відносини перевірить профспілка.

“Як тільки вийде Кирилюк з лікарняного, ми з ним будемо говорити. Я думаю, він добровільно піде у відставку, і потім ми оголосимо конкурс на заміщення вакантної посади”, - сказав Голубченко.

Водночас він підкреслив, що швидкого рішення про зняття Кирилюка не буде, оскільки рішення треба приймати з урахуванням результатів аудитів та нових перевірок.

“Але в будь-якому випадку я запропоную добровільно піти з посади директору”, - резюмував Голубченко.

Між тим згодом заплановану зустріч з трудовим колективом зоопарку Голубченко переніс на інший день, пояснивши, що його терміново викликали до Кабміну.

Як повідомлялося, співробітники Київського зоопарку заявляли, що з 1 січня їжу для тварин у зоопарк не привозили. За їх словами, причина в тому, що минулорічні договори з постачальниками продуктів закінчилися, а нові на 2013 рік не уклали. Щоб звірі не голодували, співробітники, за їх словами, приносять їм їжу з дому.