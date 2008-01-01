Франція і Німеччина ввели заборону на куріння

Посидіти з сигаретою в паризькому барі або берлінському кафе відтепер практично неможливо: Німеччина і Франція приєдналися до низки європейських держав, що забороняють куріння в місцях громадського користування, передає Бі-бі-сі.

У Франції закон, що забороняє куріння в громадських місцях, почав діяти ще минулого року, але зараз його положення стають обов`язковими для барів і ресторанів. У Німеччині обмеження на куріння менш суворі і введені тільки у восьми з 16 федеральних земель.

Крім того, як повідомляють кореспонденти в Берліні, який технічно приєднався до заборони, власті пообіцяли тримісячний перехідний період, і не каратимуть порушників.

А ось французьким курцям влада дала лише 24 години на те, щоб повеселитися на Новий рік - з 2 січня француз, спійманий на курінні в ресторані або барі, може бути оштрафований на суму до 450 євро. На власників закладів, що не будуть дотримуватися нових правил, може бути накладений штраф до 750 євро.

До цих пір уявити собі паризький бар або кафе без курців було складно. Прославлені в літературі, філософії і політології суперечки на Лівому березі Сени були щільно оповиті шаром тютюнового диму і треба чимало потрудитися, щоб знайти фотографії співака Сержа Гінзбура без сигарети в руці.

Але чиновники французького мінохоронздоров`я не схильні романтизувати історію і вказують на суху статистику: з 60 мільйонів французів палять близько 15 мільйонів. Один з двох курців зі стажем вмирає від хвороб, пов`язаних з тютюнопалінням. Минулого року таких набралося 66 тисяч чоловік. Ще 5 тисяч померли від так званого "пасивного паління".

Французькі ресторатори і власники барів протестують, вважаючи, що нові закони позбавлять їх клієнтів. Технічно, паління в барах і ресторанах можливе за наявності спеціальних зон, обладнаних герметичними дверима, проте, посилаючись на дорожнечу в створенні таких приміщень, мало хто з власників закладів обладнав подібні зали.

У Німеччині власники ресторанів і барів подали позов до верховного суду країни. Як відзначають кореспонденти, вимоги анти-тютюнових законів у землях, що прийняли нові положення, не так суворі як у Франції. Проте там заборона залишає неприємний присмак через історичні збіги: свого часу боротьбою з курцями займався Адольф Гітлер. Мабуть, бажаючи підстрахуватися, автори нових положень залишили можливість для створення спеціальних кімнат для курців.

Проте в Баварії - одній з провінції, що приєдналися до закону - куріння в громадських місцях буде виключено повністю. Затягнутися не зможуть навіть учасники знаменитого пивного фестивалю Октоберфесту, що проходить щороку в столиці цієї землі, Мюнхені.

Антитютюнові закони прийняті і в одній з країн ЄС, які палять найбільше, - Португалії. Втім, там від безумовної заборони звільнені бари загальною площею менше 100 кв.м. Також можна палити і в громадських місцях за умови створення виділених і добре вентильованих зон.

Першою в ЄС заборону на куріння в громадських місцях встановила Ірландія, потім схожі заборони були введені у Великій Британії, Італії і Іспанії. У 2007 куріння було поставлено поза законом в барах і кафе в Литві.