Міліція у Врадіївці розслідує факт побиття екс-міліціонером односельця

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС у Миколаївській області, потерпілий не звернувся до правоохоронних органів, і щоб встановити обставини бійки, міліціонери шукали потерпілого за допомогою керівництва політичного осередку.

"Співробітникам Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області стало відомо про те, що напередодні нібито екс-міліціонером нанесені тілесні ушкодження під час бійки 19-річному жителю райцентру", - повідомили в міліції.

Як стало відомо УНІАН, потерпілий - член ВО "Свобода".

Читайте також: Крашкова не задоволена вироком "врадіївським гвалтівникам", проте апеляцію не подаватиме

Керівник місцевого партосередку, до якого звернулися міліціонери, пояснив, що 19-річний член партії постраждав унаслідок неприязних відносин, але до міліції не звертався і взагалі виїхав у своїх справах за межі селища.

Наступного дня, 13 січня, постраждалий все ж таки прийшов до міліції й написав заяву про його побиття.

"Хлопець повідомив, що 30-річний екс-міліціонер почав пред'являти претензії до нього в той час, коли вони були на дискотеці, але працівники міліції не допустили скоєння протиправних дій і припинили розвиток конфліктної ситуації. «Зустріч» із опонентом, під час якої член партії одержав тілесні ушкодження, відбулася вже після закінчення розважального заходу, коли той йшов через паркову зону", - повідомили в міліції.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру, для встановлення тяжкості нанесених тілесних ушкоджень потерпілий направлений для проведення судово-медичної експертизи.