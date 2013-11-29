Крашкова не задоволена вироком, проте апеляцію не подаватиме

Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.

На запитання, чи задоволена вона вироком суду і чи вважає його справедливим, Крашкова відповіла: «Я не задоволена сьогоднішнім вироком. Тому що ці особи заслуговують саме довічного ув'язнення, тому що тільки вони знають, скільки насправді на їхній совісті жертв».

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За словами Крашкової, «тільки у Врадіївці за останні п'ять років я вже третя». «А скільки насправді було жертв - це тільки вони знають. Тому я вважаю, що їм потрібне саме довічне ув'язнення, і це буде справедливо», - наголосила вона.

У свою чергу, адвокат Крашкової Руслан Радецький, відповідаючи на запитання УНІАН стосовно можливої апеляції на вирок суду, заявив, що з боку захисту вона може бути.

«Але я не можу зрозуміти сторону захисту, яка два тижні тому чи три тижні тому, коли я заявляв відвід суду, то вони, навпаки, висловлювали довіру суду», - сказав він. «З нашої сторони апеляції, я так думаю, не буде», - відзначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Первомайський міський районний суд Миколаївської області сьогодні, 29 листопада, засудив чотирьох підсудних у справі про побиття і згвалтування Крашкової до строків ув'язнення від 5 до 15 років.

Зокрема, капітана міліції Євгена Дрижака за скоєння розбою, зґвалтування і спроби вбивства Крашкової, а також за службові злочини і зберігання наркотиків, суд засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна, позбавлення спеціального звання "капітан" і штрафу у сумі 10 тис. грн. Лейтенанта міліції Дмитра Поліщука за злочини проти Крашкової і службові злочини - до 15 років ув'язнення з конфіскацією усього майна і позбавлення спеціального звання "лейтенант". Єгеря Сергія Рабіненка засуджено за розбій і замах на вбивство - до 11 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Екс-заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції майора Михайла Кудринського за приховування тяжкого злочину і перевищення влади суд позбавив звання "майор" і засудив до 5 років ув'язнення і виплати штрафу у розмірі 10 тис. грн на користь держави.

Позов прокуратури про стягнення 10,581 тис. грн, витрачених на лікування Крашкової суд вирішив повністю задовольнити, а позови про стягнення матеріальної і моральної шкоди задовольнити частково і в солідарному порядку стягнути з трьох підсудних 6,789 тис. грн матеріального збитку і моральної шкоди - по 150 тис. грн з Поліщука і з Дрижака, і 100 тис. грн - з Рабіненка.

Крім того, суд ухвалив стягнути з підсудних кошти, витрачені на проведення експертиз.

Підсудні мають намір оскаржити вирок суду. Зокрема, Дрижак на питання журналіста про те, чи буде він подавати апеляцію на це рішення, відповів: "Звичайно буду".

Адвокат Поліщука Віктор Коваль заявив, що оскаржить це рішення суду.

Батько Рабіненка Володимир Рабіненко заявив, що це дуже суворе покарання. "Будемо оскаржувати, більше я вам нічого не скажу", - заявив журналістам батько підсудного. При цьому Рабіненко, коли його питали журналісти, чи справедливий вирок виніс суд, ствердно кивнув.

Державне обвинувачення, як заявив прокурор Анатолій Тітусь, вони не подаватимуть апеляцію на це рішення суду.